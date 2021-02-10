عكاشة: مصر لم تدخر جهدًا في دعم الحوار الوطني الفلسطيني

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:59 ص
خالد عكاشة
خالد عكاشة
شيماء حسن
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الحوار الوطني الفلسطيني بين الفصائل والهيئة القضائية التي ستشرف على الانتخابات.

وأضاف "عكاشة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن مصر بذلت الكثير من الجهود عبر مؤسساتها المختلفة، مؤكدًا أنها لم تدخر جهدًا في كل المسارات والأصعدة الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن هناك جهود دولية بذلت من القيادة المصرية والأشقاء العرب تأكيدًا على دعم الجهود المصري والاجتماعات الفلسطينية والتي ستكون بمثابة نقلة نوعية وحقيقية للفلسطينيين تدخلهم إلى محطة الانتخابات في وجود إشراف قضائي على مخرجات هذا الحوار. 

وفي ذات السياق أكد اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني، على معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبه الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية.

وأسفر اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني، عن الاتفاق على إجراء انتخابات المجلس التشريعي، فضلًا عن تشكيل محكمة قضايا بالتوافق من قضاة من القدس وللضفة الغربية وقطاع غزة، وأسفر عن الاتفاق على أن تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها تأمين مقار الانتخابات.

وتم الاتفاق على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية، وضمان الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباع، وضمان حماية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية لأي طرف سياسي.

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الكلمات المفتاحية

من مصر حوار فلسطينى اجهزة الأمن

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