عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:28 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن استقرار إدارة النادي الأهلي على اتخاذ موقف ضد الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لعدم التزامهما للإجراءات الاحترازية عقب مباراة الفريق الماضية أمام بايرن ميونيخ.


وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر اليوم حرمان الثنائي من المشاركة في مباراة الأهلي أمام بالميراس بعد غد الخميس في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية بعد اختراقهما للإجراءات الاحترازية ومصافحة محمد أبو تريكة بعد مباراة بايرن ميونيخ الماضية.


وقال شوبير خلال برنامجه ملعب أون تايم سبورت إنه وبكل تأكيد فإن النادي الأهلي سيتخذ إجراء ضد الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا بعد تصرفهما وحرمان الفريق من جهودهما في المباراة المقبلة أمام بالميراس البرازيلي.

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