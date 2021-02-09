إنجي علي تستضيف الفنان أحمد الفيشاوى فى "أسرار النجوم" على نجوم FM100.6

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي


تستضيف الإعلامية المتميزة إنجى علي الفنان أحمد الفيشاوى فى برنامج أسرار النجوم على محطة وراديو نجوم FM 100.6يوم الخميس الساعة الثامنة مساء وسوف تذاع أغنية نمبر 2.


خلال استضافة الفيشاوى فى البرنامج ومن أهم اعمال الفنان أحمد الفيشاوى بدايته عندما شارك بعدة أعمال وهو طفل، وكان أول ظهور له كطفل مع والده الفنان فاروق الفيشاوي في فيلم (المرشد) عام 1989 وهو في عمر التاسعة، ولكنه بدأ مشواره التمثيلي فعليًا عام 2000 في مسلسل (وجه القمر) مع الفنانة (فاتن حمامة)، وفي عام 2001 شارك في مسلسل (حديث الصباح والمساء) عن قصة الكاتب (نجيب محفوظ)، وفي العام التالي شارك بفيلم (شباب على الهواء) لتتوالى بعدها قدمه المخرج إسماعيل عبدالحافظ فى اول بطوله مطلقه له فى مسلسل عفاريت السياله أعماله ما بين السينما والتلفزيون، كذلك له تجارب في مجال الغناء وتقديم البرامج، من أبرز أعماله (الحاسة السابعة، تامر وشوقية، هاتولي راجل الشيخ جاكسون 45 يوم هو نجل الفنان الراحل والقدير فاروق الفيشاوى والفنانه القديره سميه الألفى

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