صحة الفيوم تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا (صور)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
ريهام على
واصلت مديرية الصحة والسكان بالفيوم بقيادة الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وكان الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تلقى أول جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الصحة بالفيوم لبدء منح اللقاح لمقدمى الخدمة الطبية لمصابى كورونا بمستشفيات العزل المنتشرة على نطاق محافظة الفيوم.

واليوم واصلت مديرية الصحة بالفيوم إجراءات تطعيم الفرق الطبية بمستشفى جامعة الفيوم، بلقاح فيروس كورونا بحضور الدكتور سعيد حتاتة عميد طب الفيوم الحالى، والدكتور خالد الخشاب عميد طب الفيوم الأسبق، والدكتور محمد صفاء مديرعام مستشفيات جامعة الفيوم، والدكتور عصام على حسن رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بالفيوم، والدكتور قاسم الجميل استاذ طب الاطفال بالجامعة والدكتور محمد مشاحيط استاذ الغدد الصماء بطب الفيوم، والدكتور عماد الدين حسن زكى مديرعام الشئون الوقائية بالمديرية، والفريق الوقائي والاعلام والتثقيف الصحي بالمديرية، وقد وتلقى جرعة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا قمم وأساتذة الطب بالفيوم، الدكتور سعيد حتاتة والدكتور خالد الخشاب والدكتور عصام على حسن والدكتور قاسم الجميل والدكتور محمد مشاحيط.

كما تلقى أيضا اللقاح عدد كبير من الاستاذة والأطباء وهيئة التمريض والفنيين والإداريين بمستشفى جامعة الفيوم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازي.
صحة الفيوم تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا (صور)
صحة الفيوم تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا (صور)
صحة الفيوم تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا (صور)
صحة الفيوم تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا (صور)
صحة الفيوم تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا (صور)
صحة الفيوم تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا (صور)
صحة الفيوم تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا (صور)
صحة الفيوم تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا (صور)

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