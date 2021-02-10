برلماني رافضًا زيادة رسوم النقل الذكي: يجب إعفاء بعض الشرائح

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:07 ص
سليمان وهدان
سليمان وهدان
أمنية فوزي
قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، تعليقا زيادة رسوم تطوير منظومة النقل الذكي 6% سنويًا، والتي وافق عليها مجلس النواب اليوم موافقة مبدئية.

وأعرب "وهدان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، عن رفضه فرض رسوم جديد على المواطن خاصة في ظل أزمة كورونا.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه يجب استثناء بعض الشرائح من هذه الزيادة؛ لأنها ستمثل عبء عليهم.

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قانون المرور قانون النقل الذكي

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