حمادة هلال يستعيد طفولته بصورة من المرحلة الإبتدائية

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شارك الفنان حمادة هلال صورة له من طفولته، وذلذك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "هلال" تعليقا قائلا: "‏أيام الابتدائية وكيس الكشري مع رغيف العيش والوقوف عند باب مدرسة البنات والجري من بوابة المدرسة".



ويشارك الفنان حمادة هلال في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "المداح" ومعه عدد من الفنانين منهم خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، نيكول سابا.