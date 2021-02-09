موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
علي خلاف
يتطلع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لتثبيت أقدامه في صدارة الدوري المصري الممتاز، حينما يواجه الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشر من البطولة المحلية.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري، ضد الإسماعيلي ضمن إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري، في تمام السابعة والنصف من سماء الأربعاء الموافق 17-2-2021.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1، حصريا مواجهة الزمالك ضد الإسماعيلي بالجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد حقق فوزا كبيرا أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة، في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط.


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