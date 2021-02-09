رزان مغربي تتألق في أحدث ظهور لها وتوجه رسالة لمتابعيها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أبهرت الفنانة رزان مغربي جمهورها من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "مغربي" على الصورة قائله: " بحياتي انا سافرت كتير وتعرفت على ناس وجنسيات وثقافات كتيرة اليوم حابة اتعرف عليكن انتو اصحابي وعيلتي على انستغرام.".


وتشارك الفنانة رزان المغربي في فيلم "صابر وراضي" وذلك عقب غيابها لمدة 10 سنوات وهو من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محيي

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