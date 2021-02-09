نشرة حوادث الفجر: "20 طلقة وفرض إتاوة".. تفاصيل مقتل صاحب سلسلة "مطاعم الفقير" بأكتوبر
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:02 م
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
"٢٠ طلقة وفرض إتاوة".. "الفجر" تحاور نجل صاحب "مطاعم الفقير" ويكشف تفاصيل مقتل والده على يد خفراء بأكتوبر (فيديو وصور)
بيعمر البلد.. ويشغل ناس كتير.. محبوب للجميع"، بتلك الكلمات وُصف على الحاج "حمادة الفقير" صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة بإسم "الففير" بفيصل، ولكن انتهت رحلته في الحياة، على يد ٤ خفراء هجموا عليه طمعًا في أموالًا كثيرة من حراسة للأرض الزراعية التي يمتلكها في من منطقة الحزام الأخضر حوض ٥٣ البوابة ال٧ بأكتوبر، وبطيبة قلب الحاج صاحب ال٧٠ عامًا حاول التفاوض معهم، ولكن دون جدوى، وفي لمح البصر سقط قتيلًا بطلقة نافذة في رأسه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
وفاة المستشار عبد الرحمن سعد رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا
توفي المستشار عبد الرحمن سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائره الثانية عليا. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
17 مارس.. الحكم علي سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة
حجزت اليوم الثلاثاء الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار مدبولى كساب محاكمة سناء سيف فى اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول.. لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
التحقيق مع مسئول عن ثلاجة سلع غذائية فاسدة بالقاهرة
قررت النيابة العامة حجز المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية لحيازته على 3 طن لحوم مجهولة المصدر، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، كما طالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات تمهيدا للاعدامها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
"٢٠ طلقة وفرض إتاوة".. "الفجر" تحاور نجل صاحب "مطاعم الفقير" ويكشف تفاصيل مقتل والده على يد خفراء بأكتوبر (فيديو وصور)
بيعمر البلد.. ويشغل ناس كتير.. محبوب للجميع"، بتلك الكلمات وُصف على الحاج "حمادة الفقير" صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة بإسم "الففير" بفيصل، ولكن انتهت رحلته في الحياة، على يد ٤ خفراء هجموا عليه طمعًا في أموالًا كثيرة من حراسة للأرض الزراعية التي يمتلكها في من منطقة الحزام الأخضر حوض ٥٣ البوابة ال٧ بأكتوبر، وبطيبة قلب الحاج صاحب ال٧٠ عامًا حاول التفاوض معهم، ولكن دون جدوى، وفي لمح البصر سقط قتيلًا بطلقة نافذة في رأسه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
وفاة المستشار عبد الرحمن سعد رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا
توفي المستشار عبد الرحمن سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائره الثانية عليا. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
17 مارس.. الحكم علي سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة
حجزت اليوم الثلاثاء الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار مدبولى كساب محاكمة سناء سيف فى اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول.. لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
التحقيق مع مسئول عن ثلاجة سلع غذائية فاسدة بالقاهرة
قررت النيابة العامة حجز المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية لحيازته على 3 طن لحوم مجهولة المصدر، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، كما طالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات تمهيدا للاعدامها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا