استشاري يحذر من تناول "العيش السن": يسبب هشاشة العظام

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول المياه ضروري عند الاستيقاظ من النوم، وقبل النوم مباشرة، وأثناء وقبل وبعد ممارسة الرياضة.





وأضاف "فهمي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن الليمون يرفع معدل الحرق 8 سعرات، ولكنها تسبب قرحة في المعدة، منوها بأن عصر الليمون لا يعلي حرق الدهون.



