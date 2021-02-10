استشاري يحذر من تناول "العيش السن": يسبب هشاشة العظام
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:01 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول المياه ضروري عند الاستيقاظ من النوم، وقبل النوم مباشرة، وأثناء وقبل وبعد ممارسة الرياضة.
وأضاف "فهمي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن الليمون يرفع معدل الحرق 8 سعرات، ولكنها تسبب قرحة في المعدة، منوها بأن عصر الليمون لا يعلي حرق الدهون.
وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن رد فعل الشخص البيئية تجاه تناول الطعام تحدد زيادة أو نقصان الوزن، لافتًا إلى أن الأكل ميزان، والرياضة تحدد شكل الجسم، مؤكدا أن الشاي الأخضر يحتوي على كافيين، محذرا من تناول العيش السن لأنه يسبب هشاشة في العظام.
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