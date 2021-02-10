خبير علاقات يكشف أسباب الروتين الممل في الحياة الزوجية (فيديو)
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:21 ص
كـسـاب أحـمـد
قال ياسر شاكر، خبير علاقات أسرية، إن هناك الكثير من النصائح التي تساعد على التخلص من الملل الزوجي وإنعاش الحياة والتخلص من الروتين والملل بين الزوج والزوجة، مشيرة إلى أن الحياة الزوجية لا تسير في كل الأحوال على وتيرة واحدة، وبين هذا وذاك فترات عصيبة تمر بالحياة الزوجية.
وأضاف "شاكر"، خلال لقائه ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، المذاع على قناة "صدى البلد"، الثلاثاء، أن الملل فيروس يضرب الحياة الزوجية بعنف، وقد يصيبها في مقتل إن لم يتم علاجه، مشيرًا إلى أن الملل الزوجي آفة تتعرض لها العلاقة الزوجية وخاصة في ظل طول الفترة التي يرتبط فيها الطرفان، والمحصلة النهائية للواقع الأسري هو الإحساس بالملل الذي يقود إلى التعاسة الزوجية".
وتابع خبير العلاقات الأسرية: "ليست المشكلة في الإحساس بالملل الزوجي، وإنما تبقى الإشكالية في عدم قدرة البعض على التغلب على هذا الملل الذي يضرب أواصر الحياة الزوجية فيصل بها إلى هاوية الطلاق أحيانًا، وعديدة هي قصص الإحساس بالملل بين الزوجين".
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