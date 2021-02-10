سليمان وهدان: "إزاي حزب الأمة يبقى منصة للبث المباشر لقنوات الجزيرة والشرق!"

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد، والرئيس الشرفي له، تعليقا على أزمة فصل 10 أعضاء من حزبه، إن "القرار جاء نتيجة لمشاكل كثيرة حدثت داخل الحزب على مدار الشهور الماضية، منذ انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ أعقبها النواب، وظلت العملية متوترة حتى جاء قرار رئيس الحزب اليوم".





وتابع "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: "كل الناس شايفة وعارفة المشاكل زي اقتحام الحزب، وجمع توقيعات، وأمور كثيرة تسببت في الوصول لقرار اليوم، وكان لزامًا إتخاذ قرار حاسم، خاصة أن الوفد حزب عريق وممتد ويمثل في ذاكرة الأمة المصرية شيء عظيم جدًا، وهذه المجموعة أحدثت مشاكل كبيرة خلال الفترة الماضية، وحاولت ابتزاز رئيس الحزب عبر جمع توقيعات واقتحام الحزب".