سليمان وهدان: "إزاي حزب الأمة يبقى منصة للبث المباشر لقنوات الجزيرة والشرق!"
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:57 ص
كـسـاب أحـمـد
قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد، والرئيس الشرفي له، تعليقا على أزمة فصل 10 أعضاء من حزبه، إن "القرار جاء نتيجة لمشاكل كثيرة حدثت داخل الحزب على مدار الشهور الماضية، منذ انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ أعقبها النواب، وظلت العملية متوترة حتى جاء قرار رئيس الحزب اليوم".
وتابع "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: "كل الناس شايفة وعارفة المشاكل زي اقتحام الحزب، وجمع توقيعات، وأمور كثيرة تسببت في الوصول لقرار اليوم، وكان لزامًا إتخاذ قرار حاسم، خاصة أن الوفد حزب عريق وممتد ويمثل في ذاكرة الأمة المصرية شيء عظيم جدًا، وهذه المجموعة أحدثت مشاكل كبيرة خلال الفترة الماضية، وحاولت ابتزاز رئيس الحزب عبر جمع توقيعات واقتحام الحزب".
ولفت إلى أن المشاكل الداخلية أسهمت في إتخاذ القرار متابعًا: "رئيس الحزب طلع بعض السيديهات لبعض القيادات الذين تم فصلهم، بما يؤكد التحريض على عدم استقرار الحزب".
وأضاف: "مش معقول يبقى فيه بث مباشر وإتخاذ الحزب كمنصة لقنوات فضائية معادية للشعب المصري، وده حصل في يوم الاقتحام، وتم البث من داخل حزب الأمة إلى قنوات معادية مثل قناة الجزيرة والشرق ومكملين.. فكيف يحدث هذا في بيت الأمة؟ الذي تجاوز عمره 100 عامًا وزعيمه سعد زغلول واللي عملوه ده خرق للقواعد وعملنا جرح كبير، بعد دورنا في ثورة 30 يونيو في تشكل جبهة الإنقاذ، فإزاي نبقى منصة للقنوات المغرضة؟"
ولفت إلى أن تأخر إتخاذ القرار منذ عملية الاقتحام يعود إلى أسباب، موضحا: "عملنا مداولات وحاولات لتهذيبهم وإثنائهم عن تصرفاتهم، لكن جاءت القشة التي قسمت ظهر البعير بجمع توقيعات لعزل رئيس الحزب".
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