مستشار بأكاديمية ناصر: توازن القوى في الفضاء يُحيد استخدام الأسلحة (فيديو)

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكري العليا، إن عسكرة الفضاء بدأت به أمريكا في القدم عام 1970، من خلال منظومة الدفاع الصاروخي "حرب النجوم"، حيث إنها كانت تدير شبكة أقمار صناعية من أحد ولاياتها، موضحًا أن هذا جاء كرد فعل لوضع غواصات نووية روسية في المحيطات.





وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن روسيا تخوفت من وجود أسلحة أمريكية في الفضاء وتتوجه لضرب روسيا، مؤكدًا أنها بدأت للتدخل ضد الأقمار الصناعية الأمريكية.



