مستشار بأكاديمية ناصر: توازن القوى في الفضاء يُحيد استخدام الأسلحة (فيديو)
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:22 ص
داليا الحسين
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكري العليا، إن عسكرة الفضاء بدأت به أمريكا في القدم عام 1970، من خلال منظومة الدفاع الصاروخي "حرب النجوم"، حيث إنها كانت تدير شبكة أقمار صناعية من أحد ولاياتها، موضحًا أن هذا جاء كرد فعل لوضع غواصات نووية روسية في المحيطات.
وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن روسيا تخوفت من وجود أسلحة أمريكية في الفضاء وتتوجه لضرب روسيا، مؤكدًا أنها بدأت للتدخل ضد الأقمار الصناعية الأمريكية.
وأشار رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إلى أن حركة روسية جعلت أمريكا تعود للقرون الأولى من خلال استخدام البوصلة في الحروب، مؤكدًا أن أمريكا تخوفت من دخول الصين بقدرات عالية في عسكرة الفضاء، مشددا على أن "توازن القوى في الفضاء يُحيد استخدام هذه الأسلحة ضد دولة ما"، حيث إن الحروب السيبرانية والحرب بالوكالة هي القائمة الآن.
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