مستشار بأكاديمية ناصر: توازن القوى في الفضاء يُحيد استخدام الأسلحة (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:22 ص
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
داليا الحسين
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكري العليا، إن عسكرة الفضاء بدأت به أمريكا في القدم عام 1970، من خلال منظومة الدفاع الصاروخي "حرب النجوم"، حيث إنها كانت تدير شبكة أقمار صناعية من أحد ولاياتها، موضحًا أن هذا جاء كرد فعل لوضع غواصات نووية روسية في المحيطات.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن روسيا تخوفت من وجود أسلحة أمريكية في الفضاء وتتوجه لضرب روسيا، مؤكدًا أنها بدأت للتدخل ضد الأقمار الصناعية الأمريكية.

وأشار رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إلى أن حركة روسية جعلت أمريكا تعود للقرون الأولى من خلال استخدام البوصلة في الحروب، مؤكدًا أن أمريكا تخوفت من دخول الصين بقدرات عالية في عسكرة الفضاء، مشددا على أن "توازن القوى في الفضاء يُحيد استخدام هذه الأسلحة ضد دولة ما"، حيث إن الحروب السيبرانية والحرب بالوكالة هي القائمة الآن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روسيا الولايات المتحدة الفضاء الإمارات

أخبار تهمك

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ يوم

الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من الأهلي ضد حسين الشحات وكهربا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لوجود شبورة مائية كثيفة

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 8 ساعات

البحرين تعلن تعليق كافة الصلوات في المساجد لمدة أسبوعين

منذ حوالي 7 ساعات

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 10 ساعة

كان قريبا من الاعتزال.. مفاجأة كبرى بشأن نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار سري داخل الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 11 ساعة

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

البنتاجون: أمريكا بحاجة لقوات فضائية لمواجهة هجمات روسيا والصين

مجلة أمريكية: اندلاع حرب عالمية نووية بالصدفة أمر وارد تماما

البنتاجون: الفضاء سيكون ساحة لأى حرب مقبلة بين أمريكا وروسيا والصين

نصر سالم: "ترامب" يحاول الضغط على الصين لتحقيق مكاسب اقتصادية

نصر سالم: مصر مستهدفة بعدد من المخاطر والتهديدات (فيديو)

خبير عسكري: إيران الأكثر تقبلًا لفكرة الحرب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

11:28 م

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

02:30 ص

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع