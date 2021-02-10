خبير أثري يكشف عن الركائز الأساسية لنجاح مصر سياحيًا

يُعد التنوع السياحي في أي بلد هو الأساس في نجاح هذا المصدر الأساسي من مصادر الدخل القومي، وتتسابق دول العالم كل يوم للإعلان عما يميزها في هذا الصدد، وتمتلك مصر من الركائز التي تؤهلها لاحتلال مركز أول بين دول العالم في هذا مجال السياحة.





وقال خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء في وزارة السياحة والآثار، إن السياحة في مصر متنوعة ما بين سياحة شاطئية، وثقافية ودينية، والسياحة البيئية، وسياحة الغوص، وسياحة السفاري، علاوة على المناظر الطبيعية في أودية سيناء والوادي الجديد وكورنيش النيل خاصة في الأقصر وأسوان والمنيا والسياحة العلاجية المتمثلة في العيون الطبيعية الاستشفائية والآبار المقدسة والعيون الكبريتية والعلاج بالأعشاب والدفن في الرمال وكابريتاج حلوان.





الركيزة الثانية.. البنية الأساسية

ولفت "ريحان"، إلى الركيزة الثانية للنجاح غير المسبوق للسياحة في مصر وهي توافر بنية أساسية تتمثل في الإنجازات غير المسبوقة في شبكة الطرق والكهرباء والمياه التي تجاوزت المأمول منها والتجميل والتشجير للمواقع السياحية وتطوير الخدمات عامة، والركيزة الثالثة توافر الأمن، وهذا ما تحقق لدرجة شعر بها من هم داخل مصر وخارجها وتم إلغاء الحظر السياحي من معظم الدول للظروف التي مرت بها مصر، والآن تواجد وزارة الداخلية أصبح ركيزة أي عمل أو مشروع سياحي وأصبح لهم القدرة والإمكانات على تأمين الطرق السياحية والسياح والمواقع الأثرية والسياحية وهذا ما يشعر به كل زائر إلى مصر.





وأوضح مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي، أن الركيزة الرابعة وهي قيمة الدولة ومكانتها سياسيًا ودوليًا، حيث تحظى مصر حاليًا بمكانة مرموقة في كل دول العالم، وأصبحت بفضل قياداتها السياسية الواعية قلب العالم العربي وواسطة العالم الإسلامي وحجر الزاوية في العالم الإفريقي، كما وصفها الكاتب والفيلسوف جمال حمدان فهي أمة وسطًا بكل معنى الكلمة في الموقع والدور الحضاري والتاريخي والسياسة والحرب والنظرة والتفكير، وهي مصر التي تتحقق فيها الآن الكلمات التي شدت بها فيروز وكتبها ولحنها الأخوين رحباني "مصر عادت شمسك الذهب تحمل الأرض وتغترب كتب النيل على شطه قصصًا بالحب تلتهب".



