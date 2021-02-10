الديهي: ما يجرى في السودان يفخخ المنطقة ويضعها على فوهة بركان

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:14 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أمنية فوزي
هنأ الإعلامي نشأت الديهي، رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك لنجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة، والوزراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها السودان حاليًا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في السودان بات خطيرًا وتصاعد بعد توغل إثيوبيا داخل الأراضي السودانية، لافتًا إلى أن هناك قوات إثيوبية مسلحة هاجمت قوة استطلاع تابعة للفرقة 17 بولاية سنار، بمنطقة جبل حلاوة في الشريط الحدودي الواقع بين ولايتي سنار والقضارف أثناء تنفيذ عملياتها، ما أدى إلى وفاة ضابط برتبة ملازم أول كان يقود الفرقة.

وأوضح الإعلامي، أن الجيش السوداني عقد اجتماع طارئ؛ لدراسة الموقف وبحث كيفية مواجهة الاعتداءات الإثيوبية على الأراضي السودانية، مؤكدًا أن ما يجرى في السودان يفخخ المنطقة ويضعها على فوهة بركان.

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