هدم العشش المخلفة خلف سور المنهل بحي شرق مدينة نصر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قاد العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، حملة بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة المحلات والاشغالات، للتصدي لجميع المخالفات.

وقال مصدر مسئول بحي شرق مدينة مصر في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن هدم العشش المتواجدة بمنطقة الروبابيكيا خلف سور المنهل، بالإضافة إلى إزالة جميع الاشغالات.

وأضاف المصدر تم غلق وتشميع بعض المقاهي لاستخدام الشيش وتم مصادرتها في المخازن المخصصة للحي.

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