علاء النهري: أمريكا والصين وضعوا قوة عسكرية في الفضاء

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أكد البروفسيور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، إن عسكرة الفضاء هي وضع أسلحة في الكواكب والقمر، موضحًا أن هذه العملية موجودة رغم معاهدة 69 بين أمريكا وبريطانيا وروسيا، وهذه المعاهدة على الأوراق فقط، لكن على الواقع هناك عسكرة فضاء فعلية.



وأضاف "النهري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك بند في أعمال لجنة الاستخدام السلمي يعرف بعسكرة الفضاء، وجميع الدول وقعت على رفض عسكرة الفضاء، إلا أن هذه الدول خالفت ما تم التوقيع عليه، مشيرًا إلى أن أمريكا والصين وضعوا قوة عسكرية ثابتة لهم في الفضاء.



وأشار إلى أن عسكرة الفضاء موجودة ويتم استخدام بعض الصواريخ لتفجير بعض الأقمار، مؤكدًا أن الصراع بين القوى العظمى في الفضاء موجود حاليًا، مضيفًا ان الدول النامية تأمل في وأد أي محاولة للسيطرة على الفضاء.