علاء النهري: أمريكا والصين وضعوا قوة عسكرية في الفضاء

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد البروفسيور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، إن عسكرة الفضاء هي وضع أسلحة في الكواكب والقمر، موضحًا أن هذه العملية موجودة رغم معاهدة 69 بين أمريكا وبريطانيا وروسيا، وهذه المعاهدة على الأوراق فقط، لكن على الواقع هناك عسكرة فضاء فعلية.

وأضاف "النهري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك بند في أعمال لجنة الاستخدام السلمي يعرف بعسكرة الفضاء، وجميع الدول وقعت على رفض عسكرة الفضاء، إلا أن هذه الدول خالفت ما تم التوقيع عليه، مشيرًا إلى أن أمريكا والصين وضعوا قوة عسكرية ثابتة لهم في الفضاء.

وأشار إلى أن عسكرة الفضاء موجودة ويتم استخدام بعض الصواريخ لتفجير بعض الأقمار، مؤكدًا أن الصراع بين القوى العظمى في الفضاء موجود حاليًا، مضيفًا ان الدول النامية تأمل في وأد أي محاولة للسيطرة على الفضاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علاء الهري امريكا النهري الصين

أخبار تهمك

رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن غياب نجمه ضد برشلونة بدوري الأبطال

منذ ساعة و 6 دقيقة

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 5 ساعات

غضب في برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

قرار سري داخل الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش"

منذ ساعتين

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ يوم

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أبو تريكة يعتذر للشحات وكهربا بعد قرار "فيفا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"النهري": مصر تسعى لامتلاك مجموعة مختلفة من الأقمار الصناعية

إعادة انتخاب علاء النهري كنائب لرئيس المركز الإقليمي لعلوم وتقنيات الفضاء بالأمم المتحدة

بقيادة مصرية.. إنشاء أول وكالة فضاء عربية

مايك بنس: أمريكا تريد ريادة في الفضاء "عسكريا"

"النهري": القمر الصناعي "كيوب سات" صناعة مصرية.. ويصعب ضربه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

موسيماني يشعل غضب الأهلي

08:34 م

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع