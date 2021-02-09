رئيس اقتصادية قناة السويس: حققنا نمو إيجابي على جميع الأصعدة رغم أزمة كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:58 م
المهندس يحيى زكي
المهندس يحيى زكي
داليا الحسين

أكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قبل 5 سنوات كانت تفتقر للكثير من عوامل الجذب من الطرق وعوامل الاتصال والمرافق، إلا أن الجهد المبذول خلال الفترات السابقة، شكل قاعدة جيدة من شبكة الطرق والمرافق ومحطات الكهرباء والبنية التحتية الاخرى، التي تساعد على الإنطلاق للاقتصاد العالمي.

وأضاف خلال الحديث عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن ما تحقق خلال الـ5 سنوات بداية للمنطقة الواعدة يعتبر الأساس العلمي الذي سيُبنى عليه المستقبل، موضحًا أن العام الماضي كانت الظروف العالمية تختلف عن السنوات الأخرى بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أنه رغم التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائجة فيروس كورونا، حققت المنطقة نمو في كافة القطاعات وعلى جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أنه تم تهيئة المناخ الاقتصادي للمنطقة للتعامل استثمارين بشكل جيد خلال الـ5 سنوات المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قناة السويس المشروعات القومية الاستثمارات الاجنبية اقتصادية قناة السويس

أخبار تهمك

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

غضب في برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 22 ساعة

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن غياب نجمه ضد برشلونة بدوري الأبطال

منذ ساعة

الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش"

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ يوم

قرار سري داخل الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أبو تريكة يعتذر للشحات وكهربا بعد قرار "فيفا"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"الجزار": هناك فرصة ذهبية للمستثمرين للمشاركة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وزير الإسكان: نستعد لافتتاح محور 30 يونيو لربط محافظات إقليم قناة السويس

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس : إنشاء مركز تدريب مهني وفني بالعين السخنة لتأهيل العمالة

شركات إنجليزية ترحب بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع البنك الأوروبي الخطط الاقتصادية

رغم كورونا.. كيف تحقق مصر نموا اقتصاديا خلال الأزمة؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

موسيماني يشعل غضب الأهلي

08:34 م

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع