رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن غياب نجمه ضد برشلونة بدوري الأبطال

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
أعلن المدير الفني لباريس سان جرمان ماوريسيو بوكيتينو اليوم الثلاثاء، عن تأكد غياب النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا عن مواجهة برشلونة الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي الباريسي أن الجناح الأرجنتيني يعاني من تمزق عضلي في فخذه الأيمن تعرض له في الشوط الأول من الكلاسيكو ضد مضيفه مرسيليا (صفر-2) الأحد في الدوري الفرنسي.

وأضاف النادي في بيان :سيتم إجراء تقييم جديد في غضون أسبوع لتوضيح التوقعات بخصوص مدة الغياب دون التطرق اليها.

وفي مؤتمر صحافي الثلاثاء عشية مواجهة المضيف كاين من الدرجة الثانية في دور الـ32 لمسابقة الكأس المحلية، كشف بوكيتينو عن مشاركة دي ماريا، بقوله: أنخل لن يكون جاهزا لمواجهة برشلونة.

وأضاف : أنخل لاعب مهم بالنسبة لنا، لكن لدينا فريق كبير، مع لاعبين يمكنهم الفوز بالمباريات، وهذا هو هدفنا.

وقبل قمة الـ"كامب نو"، سيلعب باريس سان جرمان مع كاين، ثم يستقبل نيس السبت المقبل في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري.

ويشكل غياب دي ماريا ضربة قوية لوصيف بطل الموسم الماضي، حيث يشكل الأرجنتيني (32 عاما) عنصرا أساسيا في الرباعي الهجومي الرائع للنادي الباريسي إلى مواطنه ماورو ايكاردي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي.

ويغيب اكثر من لاعب اساسي عن تشكيلة باريس سان جرمان غدا ضد كاين بسبب الاصابة، أبرزهم فضلا عن دي ماريا، حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس (عضلات المحالب)، الايطالي ماركو فيراتي (الورك الأيمن) والاسباني خوان برنات (الركبة).
لكن النادي أكد في بيانه أن نافاس، الغائب عن الملاعب منذ 22 يناير الماضي، سيعود الى التدريبات الخميس

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