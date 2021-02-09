خبير آثار: يشكف سبب تفوق مصر سياحيًا رغم جائحة كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
اختارت جريدة التليجراف البريطانية مصر كأفضل الواجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة.

ومن ناحيته قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء في وزارة السياحة والآثار، إن موقع CNN Travel اختار مصر كأحد الوجهات الآمنة ضمن عدد من دول العالم في إطار مبادرة Unlocking the World والتي أطلقها الموقع لقرائه عن الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها في الوقت الحالي أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما اختار موقع "تريب أدفايزر" مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما إنه كان قد اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.
وكشف ريحان سر هذا النجاح الغير مسبوق في ميدان السياحة وهو توافر الركائز الأساسية التي يعتمد عليها نجاح هذا المجال الحيوي الذى يساهم في تنمية كافة الأنشطة الاقتصادية بأي دولة.

والركيزة الأولى للنجاح السياحي تتمثل في توافر مقومات سياحية متنوعة ومصر سياحة الآثار المتمثلة في المنشئات الأثرية من عصور مختلفة تبدأ منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث والتي شهدت في السبع سنوات الماضية اكتشافات متتالية أذهلت العالم وأعادت إلى الأذهان الاكتشافات الكبرى التي جعلت من مصر وجهة السياحة التاريخية والأثرية في العالم.

ونشأ عن تلك الاكتشافات ما يعرف في الغرب والشرق بالولع بالحضارة المصرية هذا علاوة على التحف المنقولة المكتشفة بهذه المواقع مما تذخر به المتاحف المصرية والتي شهدت افتتاح وتطوير عدة متاحف مثل متحف الفن الإسلامي ومتحف ملوى ومتحف شرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ وانتظار العالم للمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة.

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