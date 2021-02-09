"شكاوى البرلمان" توافق على 4 اقتراحات برغبة وتؤجل 3 أخرين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أعلنت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عاطف ناصر، تأجيل مناقشة اقتراح برغبة، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات العملية "كالعلوم والطب"، واقتراح برغبة بشأن تغطية المصرف الذى يمر داخل قريتي شنو ورزقه الشناوي بمركز ومحافظة كفر الشيخ، وآخر بشأن تغطية مسافة (500م) من بداية مصرف الجمالية العمومي التابع للإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية.

ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن عمل كنترول تعليم فنى بمحافظة أسيوط.، كما وافقت علي الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك الدولة مخصصة لمشروعات ذات نفع عام بقرية الديابات مركز أخميم – محافظة سوهاج، وبشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة السادات الإعدادية بمدينة بسوهاج.

ووافقت اللجنة أيضا علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب رمزي، بشأن بناء مدرسة على قطعة أرض بمساحة (8) قراريط غير مستغلة تتبع جمعية التعاون الزراعي بقرية السنارية- مركز بنى مزار- محافظة المنيا.

ووافق مجلس النواب نهائيًا علي تعديلات قانون المرور وإقرار عدد من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية، علي أن يعاود للإنعقاد الأحد المُقبل.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وكانت قد شهدت المادة الخاصة باستحداث بند جديد يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، جدلًا بين النواب أثناء مناقشة مشروع القانون.

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