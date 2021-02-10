فاروق الباز: مسبار الأمل يرفع من الروح المعنوية للشباب بالإمارات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:15 ص
فاروق الباز
فاروق الباز
أمنية فوزي
قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إنه يعمل ضمن المجموعة الاستشارية لهيئة الفضاء الإماراتية.

وأضاف الباز، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن كل خطوة يقوم بها الصاروخ من الممكن أن تكون غير صحيحة. 

وأشار  مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إلى أن كوكب المريخ تحدث عليه عواصف ترابية، وكيفية تحريك الغازات في الغلاف الجوي، وسوف نحصل عليها من خلال وصول صاروخ مسبار الأمل الإماراتي.

وأكد أن الصاروخ يرفع من الروح المعنوية للشباب بالإمارات، ويرفع من فكرة العرب عن نفسهم، بأنهم يستطيعون تحقيق أي شيء ما دام هناك هدف.

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