منتخب السويس يستعد لمواجهة لسرس الليان بدون راحة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
قرر ايمن المزين المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى منتخب السويس، استمرار الفريق بمعسكره و مواصلة تدريباته عصر الاربعاء بدون راحة، عقب التعادل مع الزرقا، وذلك استعدادا لمواجهة، فريق سرس الليان على ملعبه و المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر بمجموعة القاهرة من دوري القسم الثاني.

كما يجري اللاعب أحمد زغلول مهاجم الفريق إشاعة بعد إصابته التى تعرض لها خلال مباراة منتخب السويس أمام الزرقا.

يذكر أن منتخب السويس تعادل اليوم الثلاثاء مع فريق الزرقا بدون أهداف ، ليرفع منتخب السويس رصيده إلى 18 نقطة، جمعهم من 12 مباراة فى المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة، في حين رفع الزرقا رصيده الى 13 نقطة جمعهم من 11 مباراة، فى المركز الثالث عشر.

ترتيب المجموعة الثانية 

1- بورتو 23 نقطة
2- الداخلية 21 نقطة
3- الترسانة 20 نقطة
4- منتخب السويس 18 نقطة
5- المريخ 17 نقطة
6- كوكاكولا 17 نقطة
7- بتروجت 16 نقطة
8-زد إف سي 16 نقطة
9- القناة 15 نقطة
10- السكة 15 نقطة
11- سرس الليان 15 نقطة
12- النجوم 14 نقطة
13- جمهورية شبين 14 نقطة
14-الزرقا 13 نقطة
15-النصر9 نقاط
16- طنطا 7 نقاط

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