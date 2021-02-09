توقيع اتفاق تنفيذى بين وكالة الفضاء المصرية وكليات الهندسة التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
شهد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية بالأمس توقيع اتفاقيات تنفيذية بين وكالة الفضاء المصرية وكليات الهندسة التابعة للأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويأتي هذا في إطار مشروع إنشاء معامل أقمار صناعية تعليمية في الجامعات المصرية.

وقد قام بالتوقيع الدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية والدكتور محمد فهمي شحادة عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا " جنوب الوادي بأسوان"،الدكتور عمرو علي حسن عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا " الاسكندرية "، الدكتور عادل محمود بلال عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا(القاهرة).

ويقوم هذا الإتفاق بالعمل على بناء قاعده عريضه من القوي البشريه مؤهلة للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على خلق فرص للطلاب لفهم وإستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية وما يشبهه من تكنولوجيات متقدمة لإرتباطها بصناعة الفضاء.

ويعمل هذا المشروع على توفير 35 وحدة من معامل القمر الصناعي التعليمي لكليات الهندسة والعلوم في مختلف الجامعات المصرية وتحفيز الطلاب على تصميم أنظمة فضائيه خاصة بهم بتمويل مشترك مع أكاديميه البحث العلمي.

وأكد الدكتور محمد القوصي أن توقيع هذا الإتفاق التنفيذى يأتي في إطار التعاون المشترك بين وكالة الفضاء المصرية والأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأضاف أن إنشاء مراكز معامل أقمار صناعية تعليمية داخل الجامعات المصرية في ضوء نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء وخلق وإعداد الكوادر البشرية فيما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة.

أخبار تهمك

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 22 ساعة

أبو تريكة يعتذر للشحات وكهربا بعد قرار "فيفا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 6 ساعات

قرار سري داخل الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن غياب نجمه ضد برشلونة بدوري الأبطال

منذ ساعة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش"

منذ أقل من ساعتين

غضب في برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

موسيماني يشعل غضب الأهلي

08:34 م

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع