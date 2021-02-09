توقيع اتفاق تنفيذى بين وكالة الفضاء المصرية وكليات الهندسة التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا





وقد قام بالتوقيع الدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية والدكتور محمد فهمي شحادة عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا " جنوب الوادي بأسوان"،الدكتور عمرو علي حسن عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا " الاسكندرية "، الدكتور عادل محمود بلال عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا(القاهرة).



ويقوم هذا الإتفاق بالعمل على بناء قاعده عريضه من القوي البشريه مؤهلة للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على خلق فرص للطلاب لفهم وإستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية وما يشبهه من تكنولوجيات متقدمة لإرتباطها بصناعة الفضاء.



ويعمل هذا المشروع على توفير 35 وحدة من معامل القمر الصناعي التعليمي لكليات الهندسة والعلوم في مختلف الجامعات المصرية وتحفيز الطلاب على تصميم أنظمة فضائيه خاصة بهم بتمويل مشترك مع أكاديميه البحث العلمي.



وأكد الدكتور محمد القوصي أن توقيع هذا الإتفاق التنفيذى يأتي في إطار التعاون المشترك بين وكالة الفضاء المصرية والأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



وأضاف أن إنشاء مراكز معامل أقمار صناعية تعليمية داخل الجامعات المصرية في ضوء نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء وخلق وإعداد الكوادر البشرية فيما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة.

شهد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية بالأمس توقيع اتفاقيات تنفيذية بين وكالة الفضاء المصرية وكليات الهندسة التابعة للأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويأتي هذا في إطار مشروع إنشاء معامل أقمار صناعية تعليمية في الجامعات المصرية.