نشأت الديهي: الدولة المصرية تستهدف تغيير واقع مواطنيها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:12 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقائد القوات البحرية؛ لمتابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن بحيرة البردويل ثان أهم بحيرة في مصر من حيث المساحة بعد بحيرة المنزلة، وهي من أهم البحيرات في مصر نظرًا لموقعها في شمال سيناء، وهي أفضل بحيرة مصرية ومازالت محافظة على نظافتها لبعدها عن التجمعات السكنية، مؤكدًا أن بحيرة البردويل تنتج أجود وأفضل أنواع الأسماك في العالم، وموقعها استراتيجي بامتياز.

ولفت الإعلامي إلى أن السيسي اجتمع اليوم أيضًا مع شركات بلجيكية؛ لبحث الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، مشددًا على أن العالم يسارع من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية، وهناك حالة هلع من تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الجليد، منوهًا بأن مصر تسابق الزمن لتوليد الطاقة النظيفة، مشددًا على أن تغيير واقع المصريين أصبح عنوانًَا عريضًا للدولة المصرية، من خلال ملاحقة ومسابقة جميع الدول التي تصل لأعلى نطاق.

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