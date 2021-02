النجم العالمي Massari لـ "الفجر الفني": سعيد بنجاح I See the dream وهذا سبب تعاوني مع Ali Gatie (حوار)

Advertisements

طرح النجم العالمي Massari أغنيته الجديدة مع الفنان العالمي Ali gatie، والتي حملت عنوان بدنا السلام_ I see the dream.



العمل لاقى نجاحات كبيرة وتفاعل جماهيري لافت، وتم تصويره على طريقة الفيديو كليب، ويحمل بين طياته رسالة سلام عالميّة ترفع شعار الأمل بحياة أفضل.



والتقى "الفجر الفني" مع Massari، في حوار خاص وتحدث معنا من خلاله عن الأغنية الجديدة، وعن تعاونه مع النجم العالمي Ali Gatie، وأمور أخرى كثيرة..



في البداية، تحدث معنا عن سعادته بالأصداء الإيجابية، التي حققها العمل قائلاً "سعيد جدًا بإطلاق الصفحة الرسمية لأغنية I See The Dream، هذه الأغنية التي حملت رسالة سلام للعالم بأكمله، وهذا الموقع الذي تم إطلاقه ، يمكن للجمهور من خلاله، دعم برنامج الأمم المتحدة للحد من الجوع؛ بما أن العمل تم طرحه بالتعاون مع WFP بنك الأغذية العالمي، لدعم حملة zero hungry، التي تهدف إلى دعم كل الأشخاص الذين يقعون تحت خط الفقر.



وأضاف: وتزامنًا مع إطلاق الموقع، قمنا بإطلاق نسخة جديدة من الأغنية، بتوزيع موسيقي مختلف، وشرقي بآلات شرقية، وهذه الخطوة تجعلنا مرتبطين أكثر بجذورنا العربية، وأنا وAli، فخورين بأننا إنطلقنا للعالم بأجمعه، وفي نفس الوقت نحمل جذور شرقية.



وأما عن سبب اختياره لتقديم الأغنية مع Ali Gatie، قال "قصتنا متشابهة، فكل منا جبرته الحياة والحرب، على الهجرة إلى الخارج، بعيدا عن بلدنا الأم، وعشنا تجارب صعبة في الغربة، وواجهتنا صعوبات كثيرة حتى وصلنا للنجاح، وهذه الظروف أثرت فينا وخلقت بداخلنا قوة كبيرة، جعلتنا نقول لا للحرب ونعم للسلام.



وبسؤاله عن رد فعل الجمهور عن هذا التعاون "بالفعل تأثرت بتفاعل الجمهور ، فالعمل حصد المرتبة الأولى في أكثر من بلد عربي أذكر هنا لبنان ومصر والعراق واليمن والمغرب وتونس، وشعرت بأن الأغنية ورسالتها وصلت للجمهور، الذي استقبلها بكثير من الحب ، بخاصة أن عالمنا العربي يمرّ اليوم بأزمات كثيرة واليوم الشعب العربي بحاجة إلى أن يكون مرتاح وأن تكون كرامته محفوظة.



واختتم حديثه معنا عن تحضيراته المقبلة موضحًا "أنه يستعد لطرح إصدار غنائي جديد، خلال الفترة القليلة المقبلة، ودائماً ما أحرص على تقديم أعمال تليق بالجمهور.