تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

قدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مباراة مشرفة لبطل دوري أبطال أفريقيا أمام بايرن ميونيخ الألماني رغم الخسارة بهدفين نظيفين في نصف نهائي مونديال العالم للأندية قطر 2021.





موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية





يسعى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لحصد المركز الثالث في مونديال العالم للأندية قطر 2021، عندما يواجه المارد الأحمر

منافسه بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية على الميدالية البرونزية.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة تحديد أصحاب المراكز الثالث والرابع بين بين الأهلي وبالميراس البرازيلي الخاسرين من دور نصف النهائي، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 11 فبراير، على ستاد «المدينة التعليمية».





وتعرض قنوات بي إن سبورتس القطرية، مواجهة الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، ضد بالميراس البرازيلي بكل أمريكا الجنوبية حصريا عبر شاشتها مساء الخميس المقبل.