خبير: إطلاق "مسبار الأمل" إنجاز للبشرية جمعاء (فيديو)

قال الدكتور حسين الشافعي، رئيس الجمعية المصرية الروسية للعلوم ومستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر، إن إطلاق دولة الإمارات «مسبار الأمل»، يمثل إنجازًا للبشرية جمعاء، مضيفًا أن الإمارات قدمت نموذجا للتعاون الدولي في مجال الفضاء.





وأضاف "الشافعي"، في حديثه لقناة "الغد"، أن إطلاق المسابر حدث تاريخي ليس لصالح الإمارات فقط ولمن للدول العربية، كما أنه يمثل إنجازًا إنسانيًا على مستوى البشرية بأكلمه، مشيرًا إلى الترقب الكبير ونجاح هذه المهمة بالوصول إلى سطح المريخ بعد قطع 500 مليون كليو متر وهو الإصعب من نوعه في الوصول لدول عربية.





وأشار رئيس الجمعية المصرية الروسية للعلوم، إلى أن بادرة الإمارات تحملتها وأنجزت صناعة المسبار في فترة قياسية لم تتعدي 6 سنوات، مؤكدا أن العالم كافة يتابع الحدث ويترقب لحظة الوصول لمسبار الأمل، حاملا معها نوبة صحيان للعالم وإثبات أن العالم العربي موجود بالعلم والشباب والتكنولوجيا.





وتابع أن ما أنجزته الإمارات، يضرب مثالا مشرفا، موضحا أن المسبار، يتميز من حيث الشكل بقطع مركبة هذه المسافة من الأرض إلى المريخ، خاصة أن صناعة مثل هذه مركبات، بحاجة إلى تكنولوجيا فائقة الجودة، كما أن الإشارات من المريخ للأرض تحتاج إلى عشرات الدقائق فى الذهاب والإياب، وأن عدم التعرض لأي أعطال مما يؤكد الجودة العالية للمسبار الذي حملته الملايين من الكليو المترات، لافتا إلى الجهد الضخم، الذي بذل بإرادة الإمارات والشيخ محمد بن راشد واستقطاب شباب الإمارات ضاربين أمثال لأأقرانهم في العالم نموذجا يحتذه به والمستقبل للشباب.



