إيطاليا تسجل 10630 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10630 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، مع رصد 422 حالة وفاة ناجمة عن المرض في ارتفاع لكلا المؤشرين.

 

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 10630، ليصل العدد العام إلى مستوى 2655319 حالة.

 

ويمثل هذا العدد ارتفاعا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا مقارنة مع الإحصائية السابقة، وبلغ هذا العدد في 6 فبراير 13442 حالة، وفي 7 فبراير 11641، وفي 8 فبراير 7970.

 

وأضافت الوزارة أنها رصدت 422 وفاة ناجمة عن المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 92002 حالتين.

 

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 6 فبراير 385 حالة، وفي 7 فبراير 270، وفي 8 فبراير 307.

 

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2149350 شخصا بعد رصد 15827 حالة شفاء جديدة.

 

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.

 

وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.

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