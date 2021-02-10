أستاذ صدر بـ"قصر العيني": ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا انتهت من 3 أسابيع

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني بجامعة القاهرة، إن ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا انتهت منذ انخفاض أعداد الإصابات اليومية منذ ثلاث أسابيع.

وأضاف "سالم" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ‘م سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" الثلاثاء أن ضيق التنفس من أعراض كورونا التي تستمر من 3 إلى 6 أسابيع، مشيرًا إلى أن البعض يتعافى منه مع تناول بعض الأدوية.

وبسؤاله عن كيفية الخروج بفترة الامتحانات بطريقة آمنة أشار أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني بجامعة القاهرة، إلى أن تأمين فترة الامتحانات في ظل جائحة فيروس كورونا ستكون مسئولية الجامعات، مؤكدًا على ضرورة العودة للدراسة في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 400 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133098 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 573 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 170780 حالة من ضمنهم 133098 حالة تم شفاؤها، و9751 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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