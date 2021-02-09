وزير السياحة من البرلمان": إخراج الآثار من مصر تخضع لقواعد صارمة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، لمناقشة ما جاء ببيان وزير السياحة، والذى عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: إن عملية إقامة المعارض لعرض الآثار المصرية بالخارج خاضعة بالكامل للقانون المصرى.

وأوضح"العناني" أن الدولة المصرية تنظم مثل هذه المعارض منذ ما يقرب من 60 عاما، مشيرا إلى أن عملية إخراج الآثار من مصر تخضع لقواعد صارمة، حيث يصاحب الآثار ضابط مصرى من شرطة السياحة، كما أنه يتم التعاقد مع شركات لتأمين الآثار.

كما أوضح وزير السياحة والآثار، أن التأمين على الآثار بمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" يقترب من مليار دولار "960 مليون دولار"، مضيفًا أنه يتم إلزام حكومة الدولة المستضيفة للمعرض بتوقيع خطاب لضمان الحفاظ على الآثار المصرية المعروضة لديهم من الحجز أو السرقة أو العوامل الطبيعية أو غيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، لمناقشة ما جاء ببيان الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، والذى عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

ووافق مجلس النواب نهائيًا علي تعديلات قانون المرور وإقرار عدد من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية، علي أن يعاود للإنعقاد الأحد المُقبل.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وكانت قد شهدت المادة الخاصة باستحداث بند جديد يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، جدلًا بين النواب أثناء مناقشة مشروع القانون.

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