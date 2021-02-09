وزير الزراعة: مصر الثالث عالميًا في انتاج البيض الخالي من المسببات المرضية

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قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع انتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بالفيوم يخدم المعاهد البحثية، ويستخدم لإنتاج اللقاحات البيطرية للدواجن في مصر والعالم، موضحًا أن المشروع طاقته حوالي 3 مليون بيضة خالية من الفيروسات، وهذا المشروع هو الأول في مصر والشرق الأوسط، وحصل على كافة المرجعيات وشهادات الجودة المطلوبة.



وأضاف "القصير"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية ""TEN على هامش تفقده مزرعة كوم أوشيم، التابعة لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية به. "، اليوم الثلاثاء، أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا بعد أمريكا وألمانيا في انتاج البيض الخالي من المسببات المرضية.



وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك اتجاه لزيادة انتاج اللقاحات من خلال البيض الخالي من المسببات المرضية من 130 مليون جرعة لقاح بيطري لملياري جرعة، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن تتضمن استثمارات بأكثر من 100 مليار جنيه وتستوعب 3 ملايين عامل.



ولفت، إلى أن تكلفة البيضة الواحدة من البيض الخالي من المسببات المرضية تعادل 6.3 دولار وممنوع تداوله بالأسواق.