وزير الزراعة: تحقيق الاكتفاء الذاتي على رأس أولوياتنا

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قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يحاول مع زملاءه حصر أصول الدولة غير المستغلة ورفع كفاءتها؛ لتحقيق عائد اقتصادي كبير، وإعادة النظر في أي أصل لا يحقق عائد كبير، وهناك تكليف من الرئيس بعدم ترك أي أصل غير مستخدم أو لا يحقق عائد لا يتناسب مع قيمته.



وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بدعم صناعة الزيوت، وهناك محاولات تقليل فجوة الاستيراد من الخارج، مشددًا على أن الوزارة تستهدف التوسع الأفقي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية.



وأكد، ان تحقيق الاكتفاء الذاتي أهم أولويات الوزارة، لافتًا إلى أننا نُصدر بما يعادل 33 مليار جنيه مصري خضروات وفاكهة، كما أننا دخلنا عصر الاكتفاء الذاتي من الأسماك، ونحاول تقليل الفجوة في إنتاج البتلو وتحسين الانتاجية.



وأوضح، أن التصنيع الزراعي يستهدف تعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي والصادرات.