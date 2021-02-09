عضو زراعة البرلمان: مبادرة تسوية ديون الفلاحين توضح مدى اهتمام الرئيس بالفلاح المصري

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أشاد النائب السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمبادرة رئيس الجمهورية بشأن تسوية ديون الفلاحين لدى البنك الزراعي، مؤكدًا أنها مبادرة عظيمة من رئيس عظيم يقدر دور الفلاح في المجتمع.



جاء ذلك عقب إعلان علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تفاصيل تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تسوية ديون الفلاحين لدى البنك الزراعي، موضحا أن الفئات الحاصلة على قروض من ألف حتى ٢٥ ألف جنيه، سيتم إعفاءها تمامًا من أي مديونية لدى البنك، وأن الفئات الحاصلة على قروض بقيمة أعلى من ٢٥ ألف جنيه سيدفعون نصف أصل المبلغ المقترض فقط، وسيتم تسوية مديوناتهم نهائيًا.



وأضاف "رحمو" في بيان له اليوم، أن الفلاح المصري عماد المجتمع، وسبب رئيسي من أسباب النهوض بالوطن، وتعرض لظلم اجتماعي كبير خلال العهود السابقة، ولم يجد من يحنو عليه أو يهتم بهمومه ومشاكله، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضعه أول أولوياته.



وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة المزارعين، وتقدم لهم كل سبل الدعم اللازمة، موضحا أن تلك المبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البنك لسداد مديونيات المزارعين.

