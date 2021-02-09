منذر رياحنه ينضم لصناح فيلم "آل هارون"

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انضم الفنان منذر رياحنه، لطاقم عمل فيلم "آل هارون"، ليبدأ تصوير مشاهده في الفيلم.



كما استعد المنتج حسني محمود،، صاحب شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني، لتحضيرات تصوير فيلم "آل هارون".



فيلم "آل هارون" تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وكشف محمج كمال مدير شركة مومنت عن أخذه هذه الخطوة لإنتاج فيلم "آل هارون" إنه رغم تأثر صناعة السينما جراء جائحة فيروس كورونا، إلا أن الشركة قررت المضي قدمًا في إنتاج الفيلم، رغبة منها في المساهمة في إنقاذ القطاع وتخفيف الأضرار التي لحقت بكل العاملين به، مشيرًا إلى أنه يسع إلى تقديم محتوى يليق بعراقة وأصالة السينما المصرية.