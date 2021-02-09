كومان يفتح النار على باريس سان جيرمان بسبب ميسي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
هاجم المدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان ، باريس سان جيرمان رغبتهم في التعاقد مع ليونيل ميسي، لكنه أعرب عن دهشته بتدخل رودي غارسيا مدرب أولمبيك ليون في الأمر.

وأبدى كومان انزعاجه الأسبوع الماضي من إبداء أنخيل دي ماريا رغبته للعب إلى جوار ميسي الموسم المقبل، واتهم الفريق الفرنسي بمحاولة زيادة الضغط على النادي الكتالوني قبل مباراتهما المقبلة في دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

وتدخل غارسيا في الأمر بقوله إن كومان انتقد باريس سان جيرمان للحديث عن إمكانية التعاقد مع ميسي بعدما تحدث علانية عن سعي برشلونة للتعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم ليون.

وقال كومان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إشبيلية في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم الأربعاء :لا أدري لماذا يفعل باريس سان جيرمان ذلك، لكن إذا أرادوا الحديث عن ميسي، فيمكنهم ذلك. لكن الآن مدرب ليون دخل في الأمر، يبدو كما لو كان يريد المزيد من الظهور في وسائل الإعلام. هذا ليس مهما لي. ما ينبغي أن نركز عليه الآن الاستعداد لمباراة اشبيلية، ثم ألافيس وباريس سان جيرمان وسنرى ما سيحدث.

ويملك ميسي حرية التفاوض مع أندية منافسة منذ الشهر الماضي حيث ينتهي عقده مع برشلونة، الذي يلعب له منذ أن كان عمره 13 عاما، في يونيو المقبل.

وتعرض برشلونة لانتكاسة جديدة بإصابة ثلاثة من لاعبيه قبل مواجهة إشبيلية، إذ أصيب الظهير الأيمن سيرجينو ديست والمهاجم مارتن بريثويت ولاعب الوسط ميراليم بيانيتش، بالإضافة إلى قلب الدفاع رونالد أراوخو الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال الفوز 3-2 خارج الديار على ريال بيتيس يوم الأحد الماضي.

ويسير الفريقيان بشكل جيد، حيث فازا في اخر ست مباريات في كافة المسابقات.

وقال كومان عن إشبيلية، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري متأخرا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني :إنه فريق يتمتع بلياقة بدنية عالية للغاية، ومنظم ويتمتع لاعبوه بكفاءة حقيقية، ولذلك يحتلون مركزا متقدما في الدوري وبلغوا قبل نهائي الكأس.

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