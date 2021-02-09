"الاتصالات" تخاطب نقيب المحامين بشأن مبادرة مجتمع رقمي آمن



وأشر نقيب المحامين على الخطاب بالعرض على الأستاذ صلاح سليمان مقرر لجنة التطوير والميكنة والتحول الرقمي.



وأكد «سليمان»، علي أنه سيتم التعميم على موظفي النقابة للاستفادة من المبادرة المقدمة من وزارة الاتصالات بما يتفق مع خطة النقابة في التطوير والميكنة لتقديم خدمة أفضل لأعضاء الجمعية العمومية، داعيا كذلك المحامين للاشتراك في المبادرة عبر رابط التسجيل الخاص بها والموضح بالخطاب والاستفادة من المسارات التدريبة المنوه عنها.

تلقى رجائي عطية نقيب المحامين، خطابا من غاءة مصطفي لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، بشأن إطلاق مبادرة "مجتمع رقمي آمن" لتمكين جميع فئات المجتمع المصري من الاستخدام الآمن للإنترنت.وجاء نصه كالآتي: في إطار استراتيجية مصر القومية، واستمرارا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي التي تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للمواطن المصري والوصول لمجتمع رقمي تفاعلي.يسعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات إطلاق مبادرة "مجتمع رقمي آمن" لتمكين جميع فئات المجتمع المصري من الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة من خلال آلية التعليم الذاتي، يأتي ذلك استكمالا للتعاون مع شركة "CISCO" العالمية في مجال الأمن السيبراني.تجدر الإشارة أن منحة "مجانية" تتيح محتوى تعليمي تفاعلي، ويمكن للمتدرب اختيار أكثر من مسار تدريبي من المسارات المتاحة بالمبادرة، بالإضافة إلى حصول المتدرب على شهادة من كبرى الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات تؤهلهم لسوق العمل.يرجى التفضل باتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسبا نحو الإعلان عن المبادرة المشار إليها بجهتكم الموقرة مع قيام الراغبين في الالتحاق من السادة العاملين وآسرهم وجمهور المتعاملين بالتسجيل على الرابط الآتي:https:www.basicict.gov.egRegisterCis.aspxوفي حالة وجود استفسارات خاصة بالمبادرة يمكنكم التواصل من خلال الموقع عبر تقنية الـ chatbot أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]