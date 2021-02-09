حسني محمود يخوض السباق السينمائي بفيلم "آل هارون"





يستعد المنتج الشاب حسني محمود، صاحب شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني، لبدء تحضيرات تصوير فيلم "آل هارون" لخوض السباق السينمائي الفترة المقبلة.

تدور أحداث فيلم "آل هارون"، في إطار تشويقي مثير، حول تشكيل عصابي وتجار آثار يتسبب الخلاف بينهم في نشوب نزاعات دموية.

وقال محمد كمال، مدير عام شركة مومنت برودكشن المنتجة للعمل، إنه رغم تأثر صناعة السينما جراء جائحة فيروس كورونا، إلا أن الشركة قررت المضي قدمًا في إنتاج الفيلم، رغبة منها في المساهمة في إنقاذ القطاع وتخفيف الأضرار التي لحقت بكل العاملين به، مشيرًا إلى أنه يسع إلى تقديم محتوى يليق بعراقة وأصالة السينما المصرية، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من الممثلين والأسماء اللامعة، بينهم، منذر ريحانة، أحمد وفيق، وإيهاب فهمي، وعبير صبري، ومحمد عز، وفاطمة الشارنوبي، وأحمد عبد الله، منى فاروق.