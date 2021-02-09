حسني محمود يخوض السباق السينمائي بفيلم "آل هارون"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

يستعد المنتج الشاب حسني محمود، صاحب شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني، لبدء تحضيرات تصوير فيلم "آل هارون" لخوض السباق السينمائي الفترة المقبلة.
 
تدور أحداث فيلم "آل هارون"، في إطار تشويقي مثير، حول تشكيل عصابي وتجار آثار يتسبب الخلاف بينهم في نشوب نزاعات دموية.
 
وقال محمد كمال، مدير عام شركة مومنت برودكشن المنتجة للعمل، إنه رغم تأثر صناعة السينما جراء جائحة فيروس كورونا، إلا أن الشركة قررت المضي قدمًا في إنتاج الفيلم، رغبة منها في المساهمة في إنقاذ القطاع وتخفيف الأضرار التي لحقت بكل العاملين به، مشيرًا إلى أنه يسع إلى تقديم محتوى يليق بعراقة وأصالة السينما المصرية، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من الممثلين والأسماء اللامعة، بينهم، منذر ريحانة، أحمد وفيق، وإيهاب فهمي، وعبير صبري، ومحمد عز، وفاطمة الشارنوبي، وأحمد عبد الله، منى فاروق.
 
وأضاف مدير عام مومنت، أن اختيارهم للعمل، جاء بعد الثقة في المخرج معتز حسام، الذي يعرض أخر أعماله "ريما" بالسينمات حاليًا، والذي حقق نجاحًا كبيرًا الشهر الماضي، وأن الشركة ستدعم العمل بكل ما تملك لتحقيق نجاح كبير

أخبار تهمك

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يخطط لعقد صفقة كبيرة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش"

منذ أقل من نصف ساعة

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 3 ساعات

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ 40 دقيقة

قرار سري داخل الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

غضب في برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 23 ساعة

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:48 م

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

موسيماني يشعل غضب الأهلي

08:34 م

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع