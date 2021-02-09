ضبط مسئول عن مخبز بلدى استولى على 224 ألف جنيه من أموال الدعم بالجيزة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة الجيزة لاستيلائه على مبلغ 223،924 جنيه من أموال الدعم، دون وجه حق، من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجها فعليًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة مشروعة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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