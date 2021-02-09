أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
علي خلاف
أبدى النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، استيائه من اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القاعة البيضاء برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.

استياء فرجاني ساسي من إدارة الزمالك 

كشف مصدر مقرب من النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن الاعب ابلغ وكيله مهند عون، أنه فاض به الكيل من تصرفات اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز.

وأوضح المصدر أن فرجاني ساسي مستاء من تهرب مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، لعقد جلسة مع وكيله لاستكمال مفاوضات تجديد عقد اللاعب والاتفاق على بنود التعاقد، والتفاوض بشكل نهائى.

من جانبه حرص المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الملك، على الاجتماع مع فرجاني ساسي ومطالبته بالتركيز فى الملعب فقط، وترك هذا الملف لوكيله مع إدارة النادي، لأن الكتيبة البيضاء في حاجة إلى تركيزه فى الفترة المقبلة المهمة.

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