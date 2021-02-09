الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد سامي
وضع نادي الزمالك شرط للموافقة على رحيل محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا لمصدر مسؤول داخل الزمالك، أكد ان الونش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تلقي عرضًا ضخمًا، من أحد الأندية السعودية ولكن رفض النادي رحيله.

وأوضح المصدر: لازال العرض قائم للتعاقد مع الونش في نهاية الموسم الحالي، ولكن بشرط وضعته إدارة الزمالك، وهو الحصول على لقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وكان المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، طلب فى الفترة الماضية التعاقد مع مدافع مميز، لتدعيم خط الدفاع، في حال رحيل محمد عبدالسلام.

أخبار تهمك

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 4 ساعات

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يضع شرطا لرحيل "الونش"

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يخطط لعقد صفقة كبيرة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 23 ساعة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 20 ساعة

غضب في برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

منذ ساعتين

أزمة جديدة تضرب الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ ساعة و 11 دقيقة

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ يوم

قرار سري داخل الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:48 م

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

موسيماني يشعل غضب الأهلي

08:34 م

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

06:27 م

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع