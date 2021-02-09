أسعار الذهب تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء، مع تراجع العملة الأمريكية وبدعم آمال التحفيز.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم مع انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

واستفاد المعدن في الجلسات الأخيرة من آمال إقرار الكونجرس الأمريكي لحزمة تحفيزية ضخمة بنحو 1.9 تريليون دولار.

ويترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال حدث افتراضي للنادي الاقتصادي في نيويورك.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة  بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الأخير من 2020.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2 بالمائة، ليصل إلى 1837.50 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1835.80 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 90.55.

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