مكتبة الإسكندرية تستقبل وزير خارجية العراق

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
استقبلت مكتبة الإسكندرية الدكتور فؤاد حسين؛ وزير خارجية العراق، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، في زيارة تفقدية، واستمع الوفد فى مستهل الزيارة لشرح تفصيلى لفكرة إنشاء مكتبة الإسكندرية القديمة، وإعادة إحياءها، كما اطلع على الوثائق العراقية المؤرشفة فى المكتبة، والذى يضم أعداد من جريدة العراق حصل عليها من دار الكتب العراقية.
 
وتجول الوفد العراقى في متاحف المكتبة للتعرف على محتوياتها، وعلى المكتبات المتخصصة التي تضمها، وفي الختام شاهد عرضًا سريعًا لتاريخ مصر من خلال البانوراما منذ عصر الفراعنة وحتى العصر الحديث.
 
ومن جانبه؛ وجه وزير خارجية العراق، الشكر إلى المكتبة وجميع العاملين بها على استقباله، معربًا عن سعادته بزيارة المكتبة التي تعد صرح حضاري وثقافي ومركز للبحوث، وأكد الوزير؛ أن زيارة المكتبة بمثابة الدخول إلى التاريخ والثقافة والحضارة المصرية القديمة والإنسانية بشكل عام، ومن يطلع على محتوياتها يتعرف على التاريخ من جديد.
 
وأهدت المكتبة عدد من إصداراتها للضيف؛ وتتضمن "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" و"كتاب الأزهر" الذي يتضمن العلماء وخريجي الأزهر الشريف من دولة العراق.

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