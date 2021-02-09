برلماني: وضع حد أقصى لأسعار الملصق الالكتروني.. والتكلفة السنوية للسيارة الـ1600 سي سي 75 جنيها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال النائب عمرو يونس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التعديلات على قانون المرور تضمن وضع الملصق الالكتروني لتطوير منظومة النقل الذكي، مشيرًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لسعر الملصق بما لا يتعدى الـ300 جنيه ويبدأ من 75 جنيه حفاظا على المواطنين.

وأضاف "يونس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "وضع حد أقصى لسعر الملصق حتى لا نطلق يد أي جهة أن تقوم بأي زيادات عشوائية على المواطن".

وتابع "الرسوم المفروضة على الملصق ستكون بسيطة بالنسبة للفائدة التي من الممكن أن تعود على المواطن بتركيبها لها، خاصة أن أغلب السيارات في مصر لا تتعدى الـ1600 سي سي وتكلفة المصروفات السنوية لها ستكون 75 جنيه، وهي تكلفة متدرجة على سيارات النقل وأتوبيسات المدارس والمركبات الحكومية أو الغير هادفة للربح، وهذا لا يوازي تكلفة المنظومة من كاميرات وإشارات وسيعمل على حل مشكلة السرقات والاختناق المروري".


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