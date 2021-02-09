أجهزة الأمن تضبط 34 كيلو مواد مخدرة وتنفذ 78 حكماً قضائياً

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
قامت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الآخيرة عن وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 187 قطعة سلاح ناري، بحوزة 156 متهم، (178) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، (201) قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (78760) حكم قضائي متنوع بإجمالي (6701) محكوم عليه، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابين تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت (12) متهم، إرتكبوا (25) حادث متنوع.


وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (237) قضية مخدرات، بإجمالى (250) متهم، ضُبط خلالها 34 كيلو مواد مخدرة، (3354) قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (33) متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (29) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (247) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها تم إعادة (17 دراجة نارية) مبلغ بسرقتها، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (23641) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص (70) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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