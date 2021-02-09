مدير أعمال راقصة شهيرة يرد على تحرير محضر ضدها برفقة حسن شاكوش

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
يارا أحمد






تداولت عدد من الأنباء بقيام الرقابة على المصنفات الفنية بتحرير محضر ضد الراقصة الروسية جوهرة، بتهمة الرقص بدون ترخيص وارتدائها بدلة غير قانونية، كما تم تحرير محضر ضد المطرب الشعبي حسن شاكوش بتهمة الغناء بدون ترخيص أو مصنف فني.

وقال باسم عبدالمعنم مدير أعمال الراقصة جوهرة، في بيان صحفي أن ذلك غير صحيح موضحا أن آخر حفلة كانت مع حسن شاكوش منذ الصيف الماضي، موضحا أنه لم يتلقي أي محاضر أو تاتي الرقابة في الحفل كما تداول البعض.


وأضاف باسم:"وحتى لو الكلام ده حصل هما لسه فاكرين يعملوا الكلام ده"، نافيا ارتدائها بدلة للرقص غير قانونية تقوم بالرقص لإثارة رواد المكان وعدم الحصول على تراخيص للرقص.

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