ريال مدريد يخطط لعقد صفقة كبيرة في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يخطط للتعاقد مع أحد النجوم البارزين في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الحالي.


وأشار الإعلامي جوسيب بيدريرول مقدم برنامج التشيرنيجيتو الإسباني إلى أن ريال مدريد سيتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أو النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل.


وأوضح جوسيب بيدريرول أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد مرتبطاً بإنتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان وفي حال عدم انتقال ميسي إلى النادي الباريسي سيكون من الصعب رحيل مبابي.


وألمح جوسيب بيدريرول أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني كان قد أكد في تصريحات صحفية بضرورة إحداث العديد من التغييرات في الصيف المقبل وإحداث ثورة حقيقية في تشكيلة الفريق.


وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إدارة الملكي قررت إبرام صفقة كبيرة في الصيف المقبل والأسماء المطروحة هي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي و النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.


ونوهت الصحيفة الإسبانية أن إدارة الملكي تعتقد أنه من المستحيل التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل إذا قرر الأرجنتيني ليونيل ميسي الاستمرار مع برشلونة وعدم الانتقال إلى باريس سان جيرمان.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد أبلغ مبابي أن ينتظر عامًا آخر في باريس سان جيرمان إذا قرر النادي الباريسي عدم بيعه في الصيف المقبل ثم سينتقل إلى الملكي مجانًا.


و كشفت الصحيفة الإسبانية أن الميركاتو الصيفي المقبل سيدفع ريال مدريد لبيع واحد من الفرنسي كاسيميرو أو البرازيلي رافاييل فاران من أجل تسوية الحسابات المالية.

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