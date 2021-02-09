الخطيب يشكر رومنيجه.. ويهنئ بايرن ميونيخ بنجاحاته الكبيرة

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، التحية لأسطورة الكرة الألمانية، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، كارل هاينز رومنيجه، مؤكدًا تقديره الشخصي والنادي الأهلي لبطل أوروبا وتعاونه وتعامله الراقي.





وهنأ الخطيب بطل ألمانيا وجماهيره على النجاحات الكبيرة التي يحققها على كل المستويات المحلية والقارية، في وجود منظومة عمل محترفة ومحترمة، وتملك كل مقومات التفوق، وعلى رأسها النجم التاريخي لبايرن رومنيجه، الذي يعرفه جيدًا ويعتز بعلاقته، التي توطدت عندما قام رئيس الأهلي بزيارة بطل أوروبا قبل سنوات، وشهد على نجاح منظومة العمل في بايرن، التي تعمل دائمًا على التطوير دون سقف للطموح، والتي تم ترجمتها في الفترة الأخيرة بالألقاب المحلية والقارية التي حصدها بطل ألمانيا عن جدارة واستحقاق.





كما خص بالتهنئة صديقه نجم البافاري السابق، الذي يلعب دورًا كبيرًا في هذه النجاحات كارل هاينز رومنيجه، والذي يتوجه إليه بخالص الشكر والمحبة على تقديره وناديه للنادي الأهلي وحديثه الراقي عن بطل إفريقيا، بعد المقابلة التي جرت بين الفريقين أمس في كأس العالم للأندية في قطر. وأضاف أنه سعيد بالعلاقة المتميزة بين الأهلي وبايرن ميونيخ، وتمنى كل التوفيق لبطل أوروبا في اللقاءات القادمة.