الديهي لـ"أيدي كوهين": "لن أطبع مع إسرائيل حتى لو تحررت فلسطين"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأكاديمي والباحث الإسرائيلي "إيدي كوهين" مستشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر تغريده عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، اتهمه خلالها بالتطبيع مع إسرائيل وقال فيها: "مذيع مصري مشهور يطبع ويطلب تأشيرة دخول الى دولة اسرائيل من السلطات الامنية، وإسرائيل تعطيه فيزا بعد ان درست ملفه، الباب مفتوح لكل من يطبع معنا، أهلا وسهلا بك نشأت الديهي".

وهاجم "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، "إيدي كوهين"، قائلًا: "هذا الكلب الحقير الكذوب يتهمني بالتطبيع، وأنا احتقر هؤلاء الذين دنسوا المسجد الأقصى، فإسرائيل كيان مغتصب"، متابعًا لـ "كوهين"،: "ليس لك عندي إلا الحذاء، وبلغة عبد الناصر ملكمش عندي إلا الجزمة، بطلوا ده واسمعوا ده الإسرائيليين بيزايدوا عليا".

وتحدى، دولة إسرائيل وأيدي كوهين أن يثبتوا أنه طلب تأشيرة من دولة محتلة لدخول إسرائيل، معقبا: "خسئتم وخبتم ولكن هذا ديدانكم لمحاولة هدم كل صوت وطني"، مؤكدًا أنه ذهب لزيارة القدس عام 2016 بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معقبًا: "أفخر أنني صليت بالمسجد الأقصى"، مشددًا على أنه لن يقوم بالتطبيع مع إسرائيل حتى لو تحررت فلسطين والمسجد الأقصى، فهؤلاء أياديهم ملطخة بالدماء، وهو يعشق تراب عروبته.

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