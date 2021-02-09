لطيفة تهنئ الإمارات عقب وصول مسبار الأمل للمريخ

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هنأت الفنانة لطيفة الإمارات بسبب وصول مسبار الأمل إلى المريخ وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت لطيفة قائله: "تمت المهمة بنجاح ‫العرب_إلى_المريخ‬⁩" الف مبروك للامارات وكل الأمة العربية والاسلاميه على هذا الانجاز التاريخي".



ونجح مسبار الأمل الإماراتى، منذ قليل، فى الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر، واستمرت مرحلة دخول منطقة الالتقاط حوالى 27 دقيقة، واحتفل بذلك عدد كبير من نجوم الفن حيث يعد ذلك إنجاز كبير للعرب بأكملهم.